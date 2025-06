SCHÖNSTEIN – Freie Bahn dem Schönsteiner Schützenfest. Klaus Stangier ist neuer Schützenkönig

SCHÖNSTEIN – Freie Bahn dem Schönsteiner Schützenfest.

Am Fronleichnamstag kürte man im Schlossdorf die neuen Majestäten der St. Sebastianus-Schützenbruderschaft nach spannenden Schießwettbewerben. Erfolgreich waren am Ende Klaus Stangier als neuer Schützenkönig, Luam Koca darf jetzt den Titel Jungschützenkönig führen, Felix Kesseler ist Schüler- und Maximilian Ersfeld Bambiniprinz. Dass die neue Majestät Klaus heissen soll, stand offenbar schon länger fest. Umso überraschender war dann das Auftauchen eines bislang unbekannten Aspiranten nachdem schon gut 1.000 Schuß im Schützenhaus gefallen waren. Es ging aber gut und einige Minuten später holte Klaus Stangier die Reste des von Martin Trapp gebauten Vogels von der Stange. Augenblicklich brandete Applaus auf und die frischgebackene Majestät wurde im Triumphzug quer durch das Schützenhaus nach draussen getragen, wo die Stadt- und Feuerwehrkapelle Wissen ein Ehrenstück anstimmte.

Die Flügel des hölzernen Aars hatten zuvor Tobi Neuhoff und Daniel Schuhmacher „erlegt“, die Krallen gingen auf das Konto von Julius Becher und Christoph Schulte. Den Schweif schließlich hatte Daniel Heidrich erfolgreich anvisiert. Begonnen hatte der Wettbewerb unter der Aufsicht von Harald Seidel am Donnerstagnachmittag mit Schußabgaben des Ersten Beigeordneten Claus Behner sowie Präses Pastor Martin Kürten und Michael III, dem bisherigen Schönsteiner Schützenkönig. Schuß Nummero 1.000 setzte dann am frühen Abend Philip Buchen zum Gedenken an seinen verstorbenen Vater Gerhard. Kurz darauf konnte Schützenmeister Mathias Groß am Fenster des Schützenhauses bekannt geben, dass nun Klaus Stangier die Hauptperson des Schönsteiner Schützenwesens ist.

Willkommen hieß er auch die frischgebackene Königin Sabine Nell. Gleichzeitig dankte Groß den ausgeschiedenen Majestäten für ihr Engagement für das heimische Brauchtum. Mit dem Überreichen der Schützenketten an Stangier, Koca, Kesseler und Ersfeld durch den Präses war dann die Proklamation offiziell beendet. Klaus Stangier tat noch kund, dass er sich zusammen mit seiner Lebensgefährtin, den übrigen Majestäten und der gesamten Bruderschaft auf das große Schützenfest am kommenden Wochenende freut: „Und eingeladen zum Mitfeiern sind natürlich alle Einwohner und Freunde!“ Direkt anschliessend ging es unter klingendem Spiel in einem fröhlichen Umzug in die Ortsmitte, wo die Schönsteiner die frischgebackenen Majestäten noch mehr als einmal hochleben liessen. (bt) Fotos: Bernhard Theis