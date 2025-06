GRAFSCHAFT – Schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 61 Fahrtrichtung Norden, Kilometer 177,5

Am 22. Juni 2025 ereignete sich um 12:44 Uhr auf der BAB 61, Fahrtrichtung Norden zwischen AD Ahrweiler und AK Meckenheim, ungefähr bei Kilometer 177,5 ein schwerer Verkehrsunfall. Nach aktuellem Kenntnisstand der Polizei ist ein 27jähriger Motorradfahrer aus unbekannten Gründen seitlich mit dem PKW eines 35jährigen Mannes kollidiert. In der Folge kam der Motorradfahrer und seine 25 Jahre alte Sozia zu Fall. Beide wurden schwerstverletzt und nach der Erstversorgung in Krankenhäuser gefahren bzw. mit dem Rettungshubschrauber geflogen. Es entstand Schaden im unteren fünfstelligen Bereich.

Die Autobahn war für knapp zwei Stunden komplett gesperrt, ab 14.35 Uhr läuft der Verkehr wieder zweispurig an der Unfallstelle vorbei. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Richtungsfahrbahn später erneut gesperrt werden muss, um die Unfallstelle im Detail auszumessen.

Im Einsatz sind der Rettungsdienst mit Rettungshubschrauber, die freiwillige Feuerwehr Bad Neuenahr-Ahrweiler, die Autobahnmeisterei Mendig sowie die Polizei inklusive VU-Aufnahmeteam. Quelle Polizei