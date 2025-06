HOF – Einbruch in Einfamilienhaus in Hof/ Westerwald

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, im Zeitraum 23:30 und 07:00 Uhr, wurde durch Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Schulstraße in Hof/ Westerwald eingebrochen. Der Täter gelangte durch Aufhebeln eines Kellerfensters in die Wohnräume und durchsuchte diese nach Wertgegenständen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden (Tel.: 02662 95580 oder pihachenburg@polizei.rlp.de). Quelle Polizei