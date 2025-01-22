SCHÖNEBERG – Verkehrsunfallflucht in Schöneberg

Schöneberg – Samstag, den 08.08.2026 gegen 20:39 Uhr, befuhr ein E-Bike-Fahrer den Verbindungsweg zwischen Stürzelbach und Schöneberg. Hier soll dem E-Bike-Fahrer auf Höhe eines Feldweges ein Fahrzeug entgegen gekommen sein, woraufhin dieser abbremsen musste und gestürzt ist. Das unbekannte Fahrzeug habe danach die Fahrt fortgesetzt ohne sich um den gestürzten E-Bike-Fahrer zu kümmern. Dieser erlitt mehrere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Zeugen, die den Unfall mitbekommen haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Altenkirchen zu melden. Quelle: Polizei