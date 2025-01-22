KOBLENZ – Zeugenaufruf nach Trunkenheitsfahrt auf der B 9 bei Koblenz

Bubenheim/Lützel – Freitagabend kam es gegen 19 Uhr zu einer Trunkenheitsfahrt auf der B 9 in Fahrtrichtung Koblenz. Der Beschuldigte führte seinen silbernen Pkw mit erheblich erhöhter Geschwindigkeit in extremen Schlangenlinien aus Richtung BAB 48 kommend, bevor er schließlich auf dem Parkplatz des McDonalds einer Verkehrskontrolle unterzogen werden konnte. Der Fahrzeugführer war aufgrund des vorangegangenen Konsums berauschender Mittel nicht fahrtauglich, so dass eine Blutprobe entnommen und dessen Führerschein beschlagnahmt wurden. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder selbst durch das Fahrverhalten des Beschuldigten gefährdet bzw. geschädigt wurden, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Koblenz 2 zu melden. Quelle: Polizei