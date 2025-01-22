ANDERNACH – Delfin strandet auf der Fahrbahn – Besitzer gesucht!

Andernach – Samstag, den 08.08.2026 wurde die Polizei Andernach über ein großes Kuscheltier auf der L 98 zwischen Bassenheim und Ochtendung in Kenntnis gesetzt. Durch die eingesetzten Kräfte konnte letztlich ein kunterbunter Delfin von der Fahrbahn gerettet werden. Nun sucht der herrenlose Delfin seinen Besitzer und verweilt derweilen am dienststelleneigenen Teich. Wer den Meeresbewohner vermisst oder Hinweise zu seiner Herkunft geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Andernach zu melden. Quelle: Polizei