SCHIFFERSTADT – Cyberangriff auf Wahlkreisbüro des Landtagsabgeordneten Patrick Kunz (FREIE WÄHLER)

Der Landtagsabgeordnete Patrick Kunz ist Opfer eines gezielten Cyberangriffs geworden. Infolge der Attacke war der gesamte Mailverkehr im Wahlkreisbüro vom 18. bis einschließlich 26. September 2025 lahmgelegt.

„In dieser Zeit kamen keine E-Mails an, und wir konnten auch keine versenden. Gerade in der heutigen digitalisierten Zeit ist es unumgänglich, den Mailverkehr aufrechtzuerhalten“, erklärt Kunz.

Durch die Einschränkungen konnten unter anderem Termine nicht abgerufen und Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern nicht bearbeitet werden. Nach intensiver Zusammenarbeit mit IT-Sicherheitsexperten wurde der Betrieb inzwischen wiederhergestellt und zusätzliche Schutzmaßnahmen eingeleitet.

„Mir ist es besonders wichtig, dass wir die Kommunikation mit den Menschen im Wahlkreis schnellstmöglich wieder aufnehmen. Der Angriff zeigt deutlich, wie ernst wir das Thema Cybersicherheit nehmen müssen – nicht nur in der Politik, sondern in allen Bereichen des öffentlichen Lebens“, so Kunz weiter.

Bürgerinnen und Bürger, deren Anliegen im genannten Zeitraum möglicherweise nicht angekommen sind, werden gebeten, ihre Nachrichten erneut an das Wahlkreisbüro zu senden.

Patrick Kunz weist darauf hin, dass die Kommentarfunktion auf seiner Homepage www.patrickkunzmdl.de derzeit deaktiviert ist. Im gleichen Zeitraum wie oben angegeben gab es rund 1.000 Eindringversuche über die Kommentarfunktion auf seine Homepage.

„Der persönliche Kontakt ist nach wie vor gegeben – unsere Tür steht offen“, so abschließend Kunz