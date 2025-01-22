STADT NEUWIED – Mobile Arztpraxis als schnelle Zwischenlösung nach MVZ-Insolvenz – Kassenärztliche Vereinigung stellt medizinische Versorgung sicher – Stadt Neuwied unterstützt Einrichtung an der VHS – Terminvergabe ab 7. Oktober

Nach der Insolvenz der MVZ Galeria Med GmbH, von der auch zwei hausärztliche Praxen in der Neuwieder Innenstadt und in Heimbach-Weis betroffen sind, schafft die Kassenärztliche Vereinigung Rheinland-Pfalz (KV RLP) zügig eine Übergangslösung: In Absprache mit Oberbürgermeister Jan Einig und der Neuwieder Stadtverwaltung richtet sie ab dem 9. Oktober eine mobile Arztpraxis an der Volkshochschule (VHS) in der Heddesdorfer Straße ein.

Terminvergabe startet am 7. Oktober

Behandlungen in der mobilen Praxis sind grundsätzlich nur mit Termin möglich. Die Terminbuchung startet am 7. Oktober – entweder online unter www.kv-rlp.de/707070 – oder telefonisch unter 06131 / 3261202 (zu den Servicezeiten der KV RLP).

Zum Auftakt am 9. Oktober sind auch Patienten ohne Termin willkommen. Angebot für alle Patienten – auch Videosprechstunden verfügbar. Die mobile Arztpraxis steht allen offen – unabhängig davon, ob sie zuvor Patienten der betroffenen MVZ-Praxen waren. Zusätzlich zur Behandlung vor Ort bietet die KV RLP auch ärztliche Videosprechstunden an.

Die mobile Praxis soll zunächst bis Anfang Januar in Neuwied im Einsatz bleiben. Falls bis dahin keine Nachfolgelösung steht, ist eine Verlängerung um weitere drei Monate möglich.

„Ich danke der KV Rheinland-Pfalz für das entschlossene Handeln und die gute Zusammenarbeit. Gemeinsam ist es gelungen, kurzfristig eine praktikable Lösung für die Neuwieder Bevölkerung zu schaffen“, betont Oberbürgermeister Jan Einig. „Für uns ist klar: Die medizinische Versorgung in unserer Stadt muss verlässlich gewährleistet sein – auch in schwierigen Situationen wie dieser.“