MEHREN – Gem. Chor Mehren „on Tour“ auf dem Rhein von Linz nach Bonn

„Oh wie ist es am Rhein so schön ….“ Das haben die Chor – Ausflügler vom Frauenchor Mehren auch erleben dürfen, als sie sich am letzten Samstag im September morgens bei Familie Schmidt getroffen haben, um sich dort erst mal für den Tagesausflug zu stärken. So begann schon in guter Stimmung der Reisetag. Eine liebe Seniorenhaus Bewohnerin hatte für alle kleine Sonnen/Wolken Anstecker handgefertigt, die sich gerne an Jacken, Pullover oder Hüte angesteckt wurden. Gut gestärkt mit einem kleinen Imbiss und Getränken machten sich der Convoy auf dem Weg nach Linz. Hier wartete die MS Petersberg auf die lustige Gruppe. Das Außendeck wurde gleich in Beschlag genommen, der Federweißer bestellt und schon ging es los, den Rhein entlang bis Bonn. Ab und an erklang ein fröhliches Lied, die Stimmung war entspannt und gesellig. So genossen die Sängerinnen mit ihren Begleitern die schöne Rheinlandschaft. Vom Schiffsoberdeck aus wurden die Sehenswürdigkeiten der Ortschaften beiderseits des Rheines in Augenschein genommen und mitunter auch der Fotogalerie des Handys oder Fotoapparates festgehalten. So sah man beiderseits des Rheines kurz nach dem Start die Brückentürme der legendären Brücke von Remagen mit ihrer Geschichte zum Ende des Zweiten Weltkrieges. Rechtsseitig sah man die Orte Erpel, Unkel, Rheinbreitbach, und Bad Honnef. Fuhr zwischen den Inseln Nonnenwerth und Grafenwerth durch. Königswinter präsentierte sich mit dem Drachenfels und dem Petersberg. Auf der anderen Rheinseite gab es eine Vielzahl von Burgen und Schlößer, wie die Apollinaris-Kirche und Schloß Marienfels sowie Hervesberg, Haus Ernich, den Turm Rodderberg, den Rolandsbogen, die Godesburg und natürlich auch das ehemalige Bundeshaus zu sehen. Wieder in Linz angekommen ging es gemeinsam ins Brauhaus, wo bei gutem Essen und Getränken ein schöner Tag seinen Abschluss fand. (sis) Fotos rewa + Chor