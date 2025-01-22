SCHEUERFELD-WALLMENROTH – Innovation und Präzision in Scheuerfeld – Wirtschaftsförderung besucht WEZEK Service GmbH

Im Rahmen der regelmäßigen Betriebsbesuche der Wirtschaftsförderung des Landkreises Altenkirchen stand kürzlich ein Termin bei einem aufstrebenden Akteur der regionalen Industrie auf dem Programm. Lars Kober, Leiter der Wirtschaftsförderung Kreis Altenkirchen, besuchte die WEZEK Service GmbH, um sich vor Ort ein Bild von der Leistungsfähigkeit und der rasanten Entwicklung des spezialisierten Dienstleisters zu machen. Begrüßt wurde er von den Geschäftsführern Peter Klein und Patrick Kölzer.

Starkes Wachstum und internationale Partnerschaften

Seit der Gründung im Jahr 2017 hat die WEZEK Service GmbH eine beeindruckende Entwicklung vollzogen. Was vor wenigen Jahren klein begann, ist heute auf eine Belegschaft von fast 30 Mitarbeitern angewachsen. Unterstützt wird das Team dauerhaft durch ein Partnerunternehmen aus Tschechien, das derzeit weitere 15 bis 20 Fachkräfte beschäftigt. „Dieses personelle Fundament erlaubt es uns, auch komplexe Großprojekte zuverlässig abzuwickeln“, erläuterte Peter Klein beim Rundgang durch die Betriebsstätte.

Herzstück für die Schiene

Ein besonderes Highlight der Firmenpräsentation war die Arbeit im Bereich der Schienenfahrzeugtechnik. Hier konnte WEZEK Service einen prestigeträchtigen Erfolg vermelden: Für ein neues Entstör- und Instandhaltungsfahrzeug der Deutschen Bahn, das im Oberleitungsbau eingesetzt wird, hat WEZEK Service die gesamte Entwicklung der beiden Hauptschaltschrankgehäuse übernommen. Dieses Projekt wurde in enger Kooperation mit dem TIME (Technologie-Institut für Metall & Engineering) durchgeführt. Nach dem erfolgreichen Bau von drei Prototypen folgt nun die Serie: In den nächsten Jahren werden 54 Fahrzeuge mit der Technik aus dem Kreis Altenkirchen ausgestattet. Diese Steuerschränke bilden das „Herzstück“ der Fahrzeuge – einer für das Energiemanagement (AC) und der andere für die Steuerungstechnik (DC). Die Komponenten werden geprüft nach Brandenburg geliefert, wo Monteure der WEZEK Service GmbH direkt vor Ort die Integration in den Maschinenraum der Lokomotiven übernehmen.

Breites Portfolio

Neben der Schienenverkehrstechnik bildet der Sondersteuerungsbau für Automatisierungsprojekte sowie Energieverteilungen bis 5.000 Ampere ein wesentliches Betätigungsfeld. Patrick Kölzer betonte, dass Offenheit und Transparenz gegenüber den Kunden das Fundament des Erfolges seien: „Wir lassen unsere Kunden auch nach dem Projektabschluss nicht im Stich. Besonders bei elektrotechnischen Einrichtungen sind regelmäßige Prüfungen und Wartungen essenziell für die Sicherheit.“

Ein Standort, drei Synergien

Interessant für die Wirtschaftsförderung war auch die Struktur am Standort, an dem WEZEK Service zwei weitere Unternehmen kaufmännisch und technisch unterstützt: Dober Europe GmbH: Unter der Leitung von Dipl. Ing. Robert Moran stattet das Unternehmen Großwäschereien mit Betriebsdatenerfassungen aus. Von Wallmenroth aus versorgt die europäische Niederlassung des US-Unternehmens den gesamten deutschen und europäischen Markt.

Control System Engineering: Das Unternehmen aus Krakau (Leitung Dr. Ing. Marcin Fryda) nutzt den Standort als Basis für seine Expansion nach Deutschland. Spezialisiert auf innovative Rauch- und Wärmeabzugsanlagen, arbeitet das Team eng mit der WEZEK Service GmbH zusammen.

Lars Kober zeigte sich beeindruckt von der Vernetzung und der technologischen Tiefe am Standort. „Die Zusammenarbeit mit Instituten wie dem TIME und die internationale Ausrichtung bei gleichzeitiger lokaler Verwurzelung sind beispielhaft“, so Kober. Er betonte, dass die Wirtschaftsförderung den Betrieben weiterhin als Netzwerker zur Seite stehe, um die Zukunftsfähigkeit der Region zu sichern. Mit Blick auf die gefüllten Auftragsbücher und die erfolgreichen Kooperationen sieht sich die WEZEK Service GmbH für die kommenden Jahre bestens aufgestellt, um ihre Marktposition durch Qualität und Kundennähe weiter auszubauen.