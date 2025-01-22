NASSAU – Tödlicher Arbeitsunfall vor einem Einkaufsmarkt in Nassau

Donnerstagvormittag kam es gegen 09.30 Uhr zu einem tödlichen Arbeitsunfall vor einem Einkaufsmarkt in der Bahnhofstraße in Nassau. Nach dem derzeitigen Informationstand der Polizei ist der Träger eines Unterstands für Einkaufswagen auf einen 39-jährigen Arbeiter gestürzt und hat diesen am Kopf getroffen. Trotz eingeleiteter Rettungsmaßnahmen starb der Mann vor Ort. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Koblenz dauern an. Der Markt ist für die Dauer der Tatortaufnahme vorübergehend geschlossen. Quelle Polizei