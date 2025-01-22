Bürgerkurier

OBERIRSEN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Oberirsen

Am Dienstag, 27. Januar 2026, 18:30 Uhr, findet im Bürgerhaus Oberirsen eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

  1. Informationen der Ortsbürgermeisterin
  2. Verschiedenes
  3. Einwohnerfragestunde

Nichtöffentliche Sitzung

  1. Grundstücksangelegenheiten
  2. Personalangelegenheit
  3. Informationen der Ortsbürgermeisterin
  4. Verschiedenes

Tanja Lotz, Ortsbürgermeisterin

