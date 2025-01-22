OBERIRSEN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Oberirsen
Am Dienstag, 27. Januar 2026, 18:30 Uhr, findet im Bürgerhaus Oberirsen eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.
Tagesordnung
Öffentliche Sitzung
- Informationen der Ortsbürgermeisterin
- Verschiedenes
- Einwohnerfragestunde
Nichtöffentliche Sitzung
- Grundstücksangelegenheiten
- Personalangelegenheit
- Informationen der Ortsbürgermeisterin
- Verschiedenes
Tanja Lotz, Ortsbürgermeisterin