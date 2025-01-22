ALTENKIRCHEN – DLV nominierte Sprinter Friedhelm Adorf für die Wahl zum Masters-Sportler des Jahres und belegte den 3. Platz

Zum Abschluss des Sportjahres 2025 erhielt der Seniorensprinter Friedhelm Adorf (LG Rhein-Wied/ASG Altenkirchen) eine besondere Anerkennung. Der Deutsche Leichtathletikverband (DLV) nominierte ihn zusammen mit vier weiteren Athleten für die Wahl zum „Masters-Sportler des Jahres“. Für den Leichtathletikverband waren seine Leistungen bei internationalen Meisterschaften im Jahr 2025 entscheidend.

Bei der Hallen Masters WM in Gainesville/Florida (USA) feierte Adorf über 400 Meter seinen 13. Weltmeistertitel! Außerdem gewann er Silber über 60 und 200 Meter sowie Bronze in der 4×200-Meter-70+Mix-Staffel. Bei der Freiluft-EM auf Madeira gewann der 82-Jährige Gold und EM-Titel über 400 Meter sowie über 100 und 200 Meter. Zusätzlich zeigte Adorf seine Stärke in den Staffeln: Er gewann Gold in der M70-Staffel über 4×400 Meter und in der M75-Staffel über 4×100 Meter sowie in der 75er-Mixed-Staffel über 4×400 Meter. Nebenbei stellte er zwei Europa-Rekorde für die Altersklasse M80 über 200 Meter auf! Bei der Hallen WM in Florida lief er in 29,71 Sekunden, und bei einem Stadion Sportfest in Wassenberg lief er 29,78 Sekunden!!

Insgesamt wurden bei der Wahl aller Masters Athleten/Athletinnen 20.000 Stimmen abgegeben. Dabei kamen fünf Athleten/Athletinnen in die engere Auswahl. Die finale Entscheidung traf dann eine Fachjury des DLV. Hierbei belegte Friedhelm Adorf einen hervorragenden dritten Platz! Adorf kommentierte seine Platzierung wie folgt: “Mit dem Ergebnis bin ich absolut zufrieden und freue mich sehr den 3. Platz erreicht zu haben!“ -Dietrich Rockenfeller- Foto: Lutwin Jungmann/DLV