ALTENKIRCHEN – Haus Felsenkeller lädt unter dem Motto „Gott, Gesellschaft und Ich“ zum Dialog

Wie funktioniert der Dialog der Weltreligionen im Alltag? Dazu gab es im Haus Felsenkeller vor einiger Zeit bereits Veranstaltungen und nun wird die Reihe unter einem neuen Blickwinkel fortgeführt. An diesem Abend kann man erfahren und diskutieren, wie ein Glaube den Menschen dazu führen kann, in der Gesellschaft Verantwortung zu übernehmen, friedlich und respektvoll zu leben und so das Zusammenleben positiv zu gestalten. Es gibt schließlich in allen Religionen gemeinsame Werte und wenn man sich darauf wirklich besinnt, wird alles leichter. Ehrlichkeit, Gerechtigkeit und Mitgefühl – wenn diese Werte leiten, führt das auf einen Weg weit weg von Aggression und Gewalt.

Der Referent lässt die Besucher an seiner Perspektive teilhaben und berichtet von seiner Glaubenspraxis, den Grundwerten des Islam und wie diese seinen Integrationsweg begleitet haben. Der Islam lehrt u.a., dass Glaube nicht nur im Gebet bleibt, sondern sich in Ehrlichkeit, Verantwortung und Mitgefühl zeigen muss. „Als ich mich in eine neue Gesellschaft integrierte, habe ich versucht genau diese Werte zu leben – Respekt, Gerechtigkeit und Aufrichtigkeit. Indem ich diese göttlichen und zugleich universellen Prinzipien zum Mittelpunkt meines Handelns machte, konnte ich meine Ziele erreichen und ein harmonisches Miteinander erleben. Nach diesen Werten zu leben ist für mich nicht nur menschlich richtig, sondern eine Form der Anbetung mitten im Leben.“ So formuliert es der Referent dieses Abends.

In diesem Geiste möchten die Veranstalter mit allen, die sich einbringen oder etwas mitnehmen möchten, über Glauben, Religion und das Miteinander sprechen. Man lernt mit dem Islam eine Religion kennen, die häufig Vorurteilen ausgesetzt ist und wie falsch diese u. U. sind. Der Blick in andere Religionen bereichert und so sollte jeder Glaube gelebt werden.

Diese Veranstaltung findet in Kooperation mit der Heinrich-Böll-Stiftung Rheinland-Pfalz statt. Die Teilnahmegebühr beläuft sich auf 5 €. Am Donnerstag, den 5. Februar von 18:30 bis 20:30 Uhr findet das Gespräch im Haus Felsenkeller statt.

Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.