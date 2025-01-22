ALTENKIRCHEN – Landtagswahl 2026 – Wahlausschüsse lassen Vorschläge der heimischen Parteien zu

Die Wahlausschüsse für die Landtagswahlkreise 1 und 2 haben am 14. Januar die eingereichten Wahlvorschläge der heimischen Parteien für die jeweiligen Direktmandate zugelassen.

Im Wahlkreis 1, der die Verbandsgemeinden Betzdorf-Gebhardshain, Daaden-Herdorf, Kirchen und Rennerod umfasst, bewerben sich (in der auf dem Stimmzettel vorgesehenen Reihenfolge) Sabine Bätzing Lichtenthäler (Partei: SPD/Wohnort: Forst), Johannes Behner (CDU/Betzdorf), Markus Grigat (Bündnis 90/Die Grünen/Betzdorf), Jörg Berges (AfD/Waigandshain), Alexander Wollenweber (FDP/Daaden) und Julien Fleckinger (Die Linke/Herdorf).

Bewerber um das Direktmandat im Wahlkreis 2 mit den Verbandsgemeinden Altenkirchen-Flammersfeld, Hamm und Wissen sind Philip Schimkat (SPD/Hamm), Dr. Matthias Reuber, (CDU/Birken-Honigsessen), Placido Grigoli (Bündnis 90/Die Grünen), Uwe Maria Wagner (AfD/Altenkirchen), Thomas Kölschbach (FDP/Wissen), Carsten Zeuch (Freie Wähler/Eichen), Claudius Spahr (Die Linke/Mehren) und Nalan Petzke (BSW/Roth).

Die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz findet am 22. März statt. Wahlberechtigt im Wahlkreis 1 sind rund 63.400 Frauen und Männer ab dem vollendeten 18. Lebensjahr, im Wahlkreis 2 gibt es rund 48.200 Wahlberechtigte. Der rheinland-pfälzische Landtag setzt sich aus 101 Abgeordneten zusammen. 52 ziehen über das gewonnene Direktmandat („Erststimme“ oder „Wahlkreisstimme“) ein, die übrigen 49 werden nach dem landesweiten Stimmenanteil ihrer Parteien („Zweitstimme“ oder „Landesstimme“) ermittelt. Umfangreiche Informationen rund um die Landtagswahl gibt es online auf den Seiten des Landeswahlleiters: wahlen.rlp.de

