SCHEUERFELD – Festnahme aufgrund Haftbefehls in Scheuerfeld

Im Rahmen der Streife erblickten Einsatzkräfte der Polizei Betzdorf am Dienstagabend, 07.04.2026, in der Kirchstraße einen Mann, von dem ihnen bekannt war, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. Entsprechend nahm die Streifenwagenbesatzung den 54-jährigen an Ort und Stelle fest. Im Rahmen der Durchsuchung konnte bei dem Mann ein Schreckschussrevolver fest- und sichergestellt werden. Der Festgenommene wurde an eine Justizvollzugsanstalt überstellt. Quelle: Polizei