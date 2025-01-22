DAADEN – Fahrzeugführerin unter Amphetamin-Einfluss in Daaden

In der Nacht auf Mittwoch, 08.04.2026, kontrollierten Einsatzkräfte gegen 02:15 Uhr im Bereich des Fontenay-le-Fleury-Platzes eine 40-jährige Renault-Fahrerin. Da sich bei ihr Anhaltspunkte für eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel ergaben, wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Nachdem ein Drogenvortest positiv auf die Stoffgruppe Amphetamine verlief, wurde der Frau zu Beweiszwecken eine Blutprobe entnommen. Quelle: Polizei