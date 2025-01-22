GEBHARDSHAIN – Regenfallrohre an Westerwaldschule entwendet

Im Zeitraum zwischen Freitag, 27.03., und Dienstag, 07.04.2026, entwendete eine Täterschaft kupferne Regenfallrohre vom Schulgebäude der Westerwaldschule an der Steinebacher Straße. Hierdurch dürfte ein geschätzter Schaden von rund 1.500 Euro entstanden sein. Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen. Quelle: Polizei