HERDORF – Eigentümer eines sichergestellten Pedelecs gesucht

Im Rahmen eines polizeilichen Einsatzes stellten Beamte der Polizei Betzdorf am frühen Samstagmorgen, 04.04.2026, in der Herdorf ein schwarzes Pedelec der Marke Conway sicher. Nun sucht die Polizei Betzdorf nach dem Eigentümer oder der Eigentümerin des abgebildeten Fahrrads. Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen. Quelle: Polizei