ROTHENBACH – Verkehrsunfallflucht auf der B 255 bei Rothenbach

Am 06. März 2025, gegen 08:10 Uhr, kam es auf der Strecke Rothenbach – Obersayn (B255) zu einem Spiegelunfall von zwei LKW´s im Begegnungsverkehr kurz vor der Einmündung der K 86. Der Verursacher, ein LKW (7,5/ 12t) mit weißer Plane, entfernte sich im Anschluss an den Zusammenstoß in Fahrtrichtung Montabaur. Hinter dem geschädigten LKW befand sich zu dem Unfallzeitpunkt unbeteiligte Fahrzeuge. Diese und weitere Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Westerburg unter der Tel. 02663/98050 zu melden. Quelle: Polizei