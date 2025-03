ALTENKIRCHEN – Kreativ-Workshop „Linoldruck auf Stoff“

Für Kinder ab zehn Jahren gibt es seitens der Kreisjugendpflege am Freitag,14. März, von 15.30 Uhr bis 17.30 Uhr ein kreatives Angebot in Altenkirchen. In einem Workshop drucken die Teilnehmenden mit der Technik des Linolschnitts ihre Lieblingsmotive auf Stoff. Mitzubringen sind weiße oder helle T-Shirts ohne Print, entsprechende Jutebeutel oder Socken. Bitte alte Kleidung oder einen Malkittel anziehen, da mit Farben hantiert wird.

Die Teilnahme ist kostenlos, da der Workshop im Rahmen des Projektes „Bekämpfung von Kinder- und Jugendarmut in Rheinland-Pfalz“ durch das Land Rheinland-Pfalz gefördert wird. Interessierte Erziehungsberechtigte können ihre Kinder beim Kreisjugendamt Altenkirchen, Anna Beck, per E-Mail unter anna.beck@kreis-ak.de anmelden.