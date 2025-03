ALTENKIRCHEN – Workshop für Fachkräfte in der Kinder- und Jugendarbeit in Altenkirchen.

Gut für sich sorgen, die eigenen Quellen für Energie kennen und diese auch nutzen, kann immer wieder wichtig und wertvoll sein – gerade auch für Fachkräfte in der Kinder- und Jugendarbeit. In einem Workshop, angeboten von der Kreisjugendpflege, geht es darum, die innere Stärke (wieder) zu entdecken und sie in der Jugendarbeit einzusetzen.

Gearbeitet wird mit sogenannten „Soulshine-Sketchnotes“, einer Kombi aus einfachen Strichzeichnungen und Notizen. Damit sollen schöne Alltagsmomente sichtbar und mit kreativer Leichtigkeit sowie ganz ohne Zeichentalent festgehalten werden. Das Motto: einfach machen und drüber lachen.

Der Workshop findet am Donnerstag, 27. März, von 9.30 Uhr bis 16.30 Uhr in Altenkirchen statt. Referentin ist Britta Ullrich, Dipl.-Wirtschaftspsychologin und Visualisierungsexpertin. Die Teilnahmegebühr beträgt 30 Euro. Anmeldung sind möglich bei Kreisjugendpflegerin Anna Beck, E-Mail: Anna.Beck@kreis-ak.de.