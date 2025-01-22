ROTH – Diebstahl einer Geldbörse in Roth

Dienstag, 04. November 2025, kam es zwischen 12.00 Uhr und 13.00 Uhr in Roth, Ortsteil Oettershagen, in der Weststraße, zu einem Diebstahl. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei nutzten Unbekannte eine kurze Abwesenheit der Bewohnerin und betraten ein, zu diesem Zeitpunkt, unverschlossenes Einfamilienhaus. Sie entwendeten eine Geldbörse. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise und rät dringend, Häuser und Wohnungen auch bei kurzer Abwesenheit zu verschließen. Quelle Polizei