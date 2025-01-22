LEZBACH-BERGENHAUSEN – Schützennachfest des SV Leuzbach-Bergenhausen – Ehrungen im Mittelpunkt eines geselligen Abends

Alljährlich im Herbst lädt der SV Leuzbach-Bergenhausen zum traditionellen Schützennachfest ein – ein beliebter und stimmungsvoller Abschluss der Schützenfestsaison. In geselliger Runde wird auf die vergangenen Feste zurückgeblickt, Anekdoten werden ausgetauscht und das Vereinsleben gefeiert.

Ein zentraler Bestandteil des Abends ist die Würdigung langjähriger und verdienter Mitglieder. Der Vereinsvorstand sowie das amtierende Königspaar – Königin Doro I. und Prinzgemahl Otto – ließen es sich nicht nehmen, die Ehrungen persönlich vorzunehmen und den Geehrten Urkunden, Nadeln und Medaillen zu überreichen.

In diesem Jahr wurden folgende Mitglieder für ihre langjährige Treue zum Verein ausgezeichnet:

25 Jahre Mitgliedschaft : Torsten Griffel, Tobias Wagner

: Torsten Griffel, Tobias Wagner 40 Jahre Mitgliedschaft : Franz Weiß

: Franz Weiß 50 Jahre Mitgliedschaft : Rüdiger Flemmer

: Rüdiger Flemmer 65 Jahre Mitgliedschaft: Harald Krämer, Heinz-Wilhelm Schürdt – eine Premiere in der Vereinsgeschichte

Darüber hinaus wurden auch besondere Verdienste gewürdigt:

Die Bronzene Verdienstnadel erhielt Jürgen Schneider. Aus dem Vorjahr wurden noch Achim und Nicole John, sowie Marina Richter mit dieser Verdienstnadel geehrt.

erhielt Jürgen Schneider. Aus dem Vorjahr wurden noch Achim und Nicole John, sowie Marina Richter mit dieser Verdienstnadel geehrt. Die Silberne Verdienstnadel ging an Franziska Fassel-Rautenberg und Elina Grevener

ging an Franziska Fassel-Rautenberg und Elina Grevener Die Goldene Verdienstnadel ging an Sebastian Grevener (noch aus dem Vorjahr).

Nicht alle zu Ehrenden konnten persönlich anwesend sein. Dennoch sprach Vereinsvorsitzender Guido Böing allen seinen herzlichen Dank für ihr langjähriges Engagement aus. Ein besonderer Höhepunkt des Abends war die feierliche Übergabe eines neu geschaffenen Ordens an die Ehrenmitglieder des Vereins. Diese Auszeichnung geht auf eine Initiative von Major Rüdiger Flemmer zurück und soll den Ehrenmitgliedern ein sichtbares Zeichen ihrer besonderen Stellung im Verein verleihen. Die Auszeichnung wurde mit großer Freude und Anerkennung entgegengenommen.

Für das leibliche Wohl sorgte Katja Hasselbach mit ihrem Team, das die Gäste den gesamten Abend über bestens versorgte. (die) Fotos: SV Leuzbach-Bergehausen