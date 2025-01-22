LIMBURGERHOF – Schwerer Verkehrsunfall auf der B 9 bei Neuhofen/Limburgerhof – zwei Personen gestorben

Am Mittwoch, 29. Oktober 2025, kurz nach 12 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der B 9 in Richtung Speyer, kurz vor der Ausfahrt Neuhofen/Limburgerhof. Die beiden bei dem Unfall schwer verletzten Personen aus dem vorderen Fahrzeug, eine 88jährige Frau und ein 85jähriger Mann, sind am Wochenende im Krankenhaus ihren Verletzungen erlegen. Die Ermittlungen zum Verkehrsunfall dauern derzeit noch an. Zur Rekonstruktion des Unfallgeschehens wurde im Auftrag der Staatsanwaltschaft ein Gutachter hinzugezogen. Quelle Polizei