FORST – Schwerer Verkehrsunfall auf der B 271 – drei Personen schwer verletz

Am 05. November 2025 gegen 16:25 Uhr geriet auf der B 271 an der Anschlussstelle Forst/Mirrhe ein Pkw aus Richtung Neustadt kommend auf die Gegenfahrbahn. Hier kam es zu einem Zusammenstoß mit einem in entgegengesetzter Richtung fahrenden Pkw. Durch den Zusammenstoß wurden die beiden Insassen des verursachenden Pkw, eine 50jährige Frau und ihr siebenjähriger Sohn, und der 72jährige Pkw-Fahrer des anderen beteiligten Pkw schwer verletzt und mussten in Krankenhäuser eingeliefert werden. Die B 271 musste im Rahmen der Unfallaufnahme, Bergung der Fahrzeuge und Reinigung der Fahrbahn für ca. 1,5 Stunden in beide Richtungen gesperrt werden. Der Sachschaden wird am ca. 50.000 Euro geschätzt. Quelle Polizei