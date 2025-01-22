ROTT – Verkehrsunfall auf der L 272 bei Rott

Mittwochnachmittag, 05. November 2025, gegen 16.40 Uhr, ereignete sich auf der Landesstraße (L) 272 in der Gemarkung Rott ein Verkehrsunfall. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei befuhr ein 77-jähriger Pkw-Fahrer die L 272, aus Richtung Flammersfeld kommend, in Fahrtrichtung Asbach, verlor die Kontrolle über das Fahrzeug, prallte gegen den Pfosten eines Verkehrsschildes und überschlug sich abschließend. Der Fahrer und dessen 76-jährige Beifahrerin erlitten Verletzungen. Beide wurden durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Zudem entstand Sachschaden. Im Einsatz waren Kräfte des Rettungsdienstes, der Feuerwehr, der Straßenmeisterei, eines Abschleppdienstes, der Polizei sowie die Besatzung eines Rettungshubschraubers. Quelle Polizei