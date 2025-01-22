ROSSBACH-WIED – Verkehrsunfall durch einen Traktor in Roßbach/Wied – Sachschaden an Grundstücksmauer

Am 15.05.26 zwischen 09:50 Uhr und 10:08 Uhr befuhr laut Zeugen ein roter Traktor und mit einem doppelachsigen roten Anhänger die Bergstraße in der Ortschaft Roßbach. Bei einem Wendemanöver kam es zu einer Kollision mit der Mauer des Grundstückseigentümers. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden an der Mauer. Der rote Traktor soll einen Frontlader gehabt haben. Etwaige Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Straßenhaus unter der Telefonnummer 02634 9520, in Verbindung zu setzen. Quelle: Polizei