ORFGEN – 1. Oldtimertreffen in Orfgen

Das erste Oldtimertreffen am Schützenhaus in Orfgen lockte zahlreiche Liebhaber historischer Fahrzeuge an. Bewundert werden konnten klassische Autos, Traktoren und Motorräder. Jedes Fahrzeug besitzt dabei seinen ganz eigenen Charme, und so mancher Besitzer wusste spannende Geschichten über die Historie seines Schmuckstücks zu erzählen. Beim familiären Treffen stand vor allem das gemeinsame Fachsimpeln im Mittelpunkt. Gleichzeitig wurden bei vielen Besuchern Erinnerungen an die „gute alte Zeit“ wachgerufen.

Wir haben uns über viele Besucher, ob mit oder ohne Oldtimer sehr gefreut, meinte das gesamte Organisationsteam. Auch für das leibliche Wohl der Gäste sei bestens gesorgt. Wir freuen uns schon auf die nächste Veranstaltung am 2. Mai im kommenden Jahr. (hws) Fotos H.W. Schuh