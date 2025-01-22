ORFGEN – Waldemar Bruch wird neuer Schützenkönig in Orfgen

Der Kleinkaliber-Schützenverein Orfgen hat seine neuen Majestäten für die kommende Schützensaison ermittelt. Waldemar Bruch wird neuer Schützenkönig. Bei den Jungschützen setzten sich Celina Bruch, Julian Leyendecker und Calissa Eckstein durch und werden die Jungschützenmajestäten der Saison 2026/27.

Nach der Begrüßung durch den 2. Vorsitzenden Andreas Hassel begann mit der Abgabe des ersten Schusses durch VG-Bürgermeister Fred Jüngerich der Kampf um die Trophäen des Königsvogels. Die Trophäen sicherten sich Beatrice Hüggelmeyer Krone und die rechte Schwinge, Karsten Schmautz den Reichsapfel, Uwe Ackermann das Zepter und den Kopf des Vogels, Horst Walter Schuh die linke Schwinge sowie Mathea Bay den Stoß.

Für den Kampf um die Königswürde meldeten sich Jonas Deneu, Waldemar Bruch, Kerstin Strickhausen und Beatrice Hüggelmeyer beim Schützenmeister Andreas Strickhausen an. Nach einem spannenden Wettkampf stand Waldemar Bruch als Sieger fest. Er wird am Schützenfestsamstag feierlich gekrönt. Traditionell ermittelte der KKSV Orfgen am Himmelfahrtstag auch seine Jungschützenmajestäten für die Saison 2026/27.

Bei der Jugend, die mit dem Kleinkalibergewehr schoss, sicherte sich Eva Eckstein die Krone, Nico Müller die rechte Schwinge, Alina Berger die linke Schwinge und den Stoßm Janne Kunz den Kopf. Für den Kampf um die Kronprinzenwürde traten Nico Müller, Janne Kunz, Eva Eckstein, Alina Berger und Celina Bruch an. Den Titel sicherte sich Celina Bruch und wird damit neue Kronprinzessin.

Bei den Schülerprinzen, die mit dem Luftgewehr schossen, sicherte sich Gulietta Bruch die Krone und die rechte Schwinge. Julian Leyendecker holte die linke Schwinge, den Stoß und den Kopf. Für den Kampf um die Schülerprinzenwürde traten Nick Garder und Julian Leyendecker an. Julian traf mit dem letzten Schuss und wurde neuer Schülerprinz.

In diesem Jahr fand erstmals ein Bambiniprinzenschießen statt. Die Bambinis schossen mit einem Lichtpunktgewehr. An den Start gingen Calissa Eckstein, Vivien Bruch und Oskar Deneu. Mit dem besten Ergebnis wurde Calissa Eckstein zur Bambiniprinzessin gekürt. Die Jungschützenmajestäten werden am Schützenfestsamstag im Rahmen der Krönungsfeier gekrönt und erhalten ihre Majestätenketten.

Im Rahmen der Veranstaltung wurde Werner Berger für seine langjährige verdienstvolle Tätigkeit als Vorsitzender geehrt. Als Zeichen der Anerkennung wurde ihm ein Präsent überreicht. (hws) Fotos: HW Schuh