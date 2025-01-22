KREIS ALTENKIRCHEN – Bildungsgerechtigkeit stärken und Schulen zukunftsfest machen

Die SPD-Kreistagsfraktion Altenkirchen begrüßt die aktuellen Entwicklungen im Schulträgerausschuss ausdrücklich. Insbesondere die Umsetzung des Startchancen-Programms, die anstehenden Investitionen in die Schulen des Kreises sowie die vorausschauende Beschäftigung mit steigenden Schülerzahlen zeigen, dass die Bildungslandschaft im Landkreis aktiv gestaltet wird.

Die SPD-Fraktion unterstützt zudem ausdrücklich die Entscheidung der Schulgemeinschaft der ehemaligen „Hermann-Gmeiner-Realschule plus Daaden“, den bisherigen Schulnamen abzulegen. „Die Schule hat schnell und verantwortungsvoll gehandelt. Dass die beteiligten Gremien diesen Weg mehrheitlich unterstützt haben und der Kreistag einstimmig gefolgt ist, ist ein wichtiges Signal“, erklärt Dr. Kirsten Seelbach, bildungspolitische Sprecherin der Fraktion.

Besonders positiv bewertet die SPD die Umsetzung des bundesweiten Startchancen-Programms an drei Schulen in Trägerschaft des Landkreises in Betzdorf, Wissen und Altenkirchen. Ziel des Programms ist es, Bildungserfolg stärker von der sozialen Herkunft zu entkoppeln und Schülerinnen und Schüler gezielt zu fördern.

„Die bereitgestellten Mittel eröffnen echte Chancen für moderne Lernorte, bessere Unterstützungssysteme und mehr individuelle Förderung“, so Seelbach weiter. Die geplanten Investitionen in moderne Lernumgebungen, Integrationsräume, digitale Ausstattung sowie die Stärkung multiprofessioneller Teams seien wichtige Schritte für mehr Bildungsgerechtigkeit.

Mit Blick auf die vorgestellten Entwicklungen der Schülerzahlen fordert die SPD-Kreistagsfraktion weiterhin eine vorausschauende Schulentwicklungsplanung. „Steigende Schülerzahlen bedeuten steigende Anforderungen an Räume, Ausstattung und Personal. Deshalb müssen Investitionen in unsere Schulen Priorität haben“, betont Jan Hellinghausen stellvertretend für die Fraktion.

Die angekündigten Baumaßnahmen an verschiedenen Schulstandorten seien deshalb notwendig und richtig. Gute Bildung brauche moderne, funktionale und attraktive Lernorte. Die SPD-Kreistagsfraktion werde die weiteren Entwicklungen konstruktiv begleiten und sich weiterhin für gleiche Bildungschancen und starke Schulen im Landkreis einsetzen.