ALTENKIRCHEN – Dominik Hermes ist neuer Jungschützenkönig der Schützengesellschaft Altenkirchen

Traditionell auf Vatertag findet das Jugendkönigsschiessen der Altenkirchener Schützengesellschaft statt. Ab 14 Uhr hieß es Feuer frei. Insgesamt wurden 302 Schuss abgegeben. Sieben Jungschützen traten den Wettkampf auf die Preise an. Der Aar war hart im Nehmen und so fielen nur die Krone, 68. Schuss, die rechte Schwinge, 152 Schuss, vom Adler ab. Den königlichen Ehrentreffer, 302. Schuss, durfte Dominik Hermes machen, der auch anschließend gekrönt wurde.

Die Jugendkette überreichte sein Bruder David, der letztes Jahr die Ehre hatte. Die Preise überreichte Königin Julia. Dirk Wick überreichte Traditionelle die Armbanduhr mit Gravur an den neuen Jungschützenkönig. Schützenmeister Jörg Gerharz gratulierte allen Preisträgern. (jög) Foto: SG AK