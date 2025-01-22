ROSSBACH – Vandalismus an einem Fahrzeug in Roßbach

Der beschädigte Audi A3 wurde in dem Zeitraum vom 06. August 2025, 15:30 Uhr, bis zum Nachmittag des 07. August 2025 auf einem Parkplatz in der Brückenstraße, im Kurvenbereich, abgestellt. Während dieser Zeit kam es zu diversen Beschädigungen an dem Fahrzeug sowie zur Entwendung des hinteren amtlichen Kennzeichens NR-TA254. Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle Polizei