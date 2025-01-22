MAINZ – Öffentlichkeitsfahndung nach 14-Jährigem aus Mainz

Seit Montag, 04. August 2025, wird der in Mainz wohnende 14-jährige „Ali Mohammed A.“ vermisst. Er verließ am Montag, 04. August 2025 seine Wohneinrichtung und ist bisher nicht zurückgekehrt. Zuletzt wurde er am Xaveriusweg in Mainz gesehen. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Die Verständigung mit dem Jugendlichen ist aufgrund sprachlicher Barrieren nur eingeschränkt möglich. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet.

Beschreibung des Vermissten: Ali Mohammed A., 14 Jahre alt, äußere Erscheinung: afrikanisch, circa 165cm, normale Statur, schwarze mittellange Haare. Ein Bild der Vermissten befindet sich auf: https://s.rlp.de/7uKPDqi. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen. Wenn Sie den Vermissten sehen, behalten Sie diesen bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei! Quelle Polizei