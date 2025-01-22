IDAR-OBERSTEIN – Öffentlichkeitsfahndung: 16-Jährige aus Fischbach wird vermisst

Seit Montag, dem 04. August 2025 wird die 16jährige Ylvie Ilea B. vermisst. Sie wurde an diesem Tag zuletzt gegen 10:30 Uhr in 55743 Fischbach (Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen) gesehen. Seitdem ist sie unbekannten Aufenthalts. Möglicherweise hält sie sich jedoch im Bereich Idar-Oberstein auf. Die Vermisste ist ca. 168 cm groß, hat aktuell rot-braune lange Haare. Welche Kleidung sie zum Zeitpunkt des Verschwindens trug ist nicht bekannt. Aktuelle Fotos des Mädchens befinden sich auf der Fahndungsseite: s.rlp.de/rPadhqs. Die Polizei Idar-Oberstein bittet um Mithilfe und fragt: Wer hat die 16-jährige Ylvie Ilea gesehen? Wer hat Hinweise zu ihrem möglichen Aufenthaltsort? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Rufnummer 06781/5610 entgegen. Quelle Polizei