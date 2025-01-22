BETZDORF – Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss in Betzdorf

Am 08. August 2025 kontrollierte eine Streife der Polizei Betzdorf gegen eine Uhr in der Bahnhofstraße einen 16-jährigen Elektrokleinstfahrzeugführer. Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergaben sich Hinweise auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Ein durchgeführter Vortest bestätigte den Konsum von Cannabis, den der Betroffene ebenso einräumte. Im Krankenhaus wurde dem Jugendlichen eine Blutprobe entnommen. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Anschließend erfolgte die Übergabe an einen Erziehungsberechtigten. Quelle Polizei