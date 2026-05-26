ROMMERSDORF – Rommersdorf Festspiele liefern Kulturgenuss – Freie Bühne Neuwied holt „Liebe alla Woody“ am 8. Juli nach

Ein Unwetter und der Unfall eines Protagonisten verlangtem dem Auftaktwochenende der diesjährigen Rommersdorf Festspiele einiges an Spontanität ab. Die gewitterbedingt verschobene Premierenvorstellung von „Liebe alla Woody“ der Freien Bühne Neuwied wird am Mittwoch, 8. Juli, um 20.15 Uhr nachgeholt. Gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit. Noch bis zum 12. Juli locken Konzerte, Kabarett, Lesungen und Theater in die Abteikirche und den Englischem Garten der Abtei Rommersdorf im Neuwieder Stadtteil Heimbach-Weis. Es lohnt sich, den Besuch frühzeitig einzuplanen: Der Abend mit „Drei Freunde, drei Tenöre“ ist bereits ausverkauft.

Am Samstag, 4. Juli, lädt Thomas Rühmann mit seiner Band zu einer musikalischen „Lebensreise“ ein. Vielen ist der Schauspieler als Arzt Roland Heilmann aus der Fernsehserie „In aller Freundschaft“ bekannte. Gemeinsam mit vier Musikern präsentiert er eigene Songs und Geschichten. Im Englischen Garten präsentieren sie ein Programm zwischen Nachdenklichkeit, Poesie und handgemachter Musik.

Kabarettfreunde kommen am Donnerstag, 9. Juli, auf ihre Kosten. Mit „Deine Disco – Geschichte in Scheiben“ verbindet Jürgen Becker Politik, Protestkultur und Musikgeschichte zu einer ebenso klugen wie unterhaltsamen Bühnenshow. In Form einer live gemischten Radiosendung geht er der Frage nach, wie Musik gesellschaftliche Entwicklungen beeinflusst und begleitet.

Am Freitag, 10. Juli, übernehmen Glinda Glanz und Gina Colada die Bühne. Das Drag-Duo verspricht Travestie mit Charme, Humor und Live-Gesang. Schillernde Kostüme, pointierte Geschichten und musikalische Einlagen sorgen für einen unterhaltsamen Abend – knapp an der Gürtellinie vorbei, aber immer niveauvoll.

Mit „Musik pur“ gastiert am Samstag, 11. Juli, das Hamburger A-cappella-Quartett LaLeLu in Rommersdorf. Vier Stimmen, vier Mikrofone und ein Programm voller musikalischer Überraschungen: Von Jazz über Oper bis Schlager spannt sich der Bogen durch 25 Jahre Bandgeschichte.

Den Abschluss der Festspiele gestalten am Sonntag, 12. Juli, die Schauspielerinnen Anja und Gerit Kling. In ihrer Lesung „Dann eben ohne Titel“ erzählen die Schwestern persönlich, humorvoll und berührend von ihrem gemeinsamen Lebensweg, ihrer Karriere und den Herausforderungen, die sie gemeistert haben.

Programmdetails inklusive Möglichkeit zum Ticketkauf gibt es online unter: www.rommersdorf-festspiele.de. Tickets sind zudem in der Tourist-Information Neuwied, Marktstraße 59, Tel. 02631 802 5555, und bei allen Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen erhältlich. In der Tourist-Information können zudem Tickets für den ursprünglichen Termin „Liebe alla Woody“ bis zum 31. Juli zurückgegeben werden. Veranstaltungsort ist die Abtei Rommersdorf in Neuwied-Heimbach-Weis, Stiftsstraße 2.

Rudolf_K_Wernicke