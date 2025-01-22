RÖMERBERG – Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 24-Jährigen aus Römerberg

Seit Mittwoch, 24.06.2026, wird ein in Römerberg wohnender 24-Jähriger vermisst. Er verließ am Mittwoch gegen 23:00 Uhr seine Meldeadresse. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Es kann nicht aufgrund einer geistigen Behinderung ausgeschlossen werden, dass sich der 24-Jährige in einer hilflosen Lage befindet. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte er nicht aufgefunden werden, so dass wir die Öffentlichkeit um Mithilfe bitten.

Beschreibung des 24-Jährigen: – 1,79m – 160kg – Nuschelt – Bekleidet mit kurzer grüner Hose – Oberkörperfrei. Weitere Informationen, wie Name und ein Foto des Vermissten, finden Sie hier: https://s.rlp.de/bKlMRxN. Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt des Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 963 23312 an die Kriminalpolizei Ludwigshafen am Rhein zu wenden. Wenn Sie den Vermissten sehen, behalten Sie diesen bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei! Quelle: Polizei