ANDERNACH – Öffentlichkeitsfahndung nach 12-jährigem Jungen aus Andernach

Seit Freitagmorgen, den 26.06.2026 wird der 12-Jährige Joel K. aus Andernach vermisst. Er wurde zuletzt am 25.06.2026 gegen 22:30 Uhr gesehen und verließ dann unbemerkt die elterliche Wohnung. Joel führt ein weißes Fahrrad mit sich.

Personenbeschreibung

– ca. 150cm – dünne Statur – vermutlich karierte Shorts, Oberbekleidung nicht bekannt – kurze, braune Haare – braune Augen – Sommersprossen

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Vermisste in hilfloser Lage befindet. Sollten Sie sachdienliche Hinweise machen können, melden Sie sich bitte bei der Kriminalpolizei Koblenz unter 0261 92156 390. Ein Foto des Vermissten finden sie hier: https://s.rlp.de/PK4KOKv. Quelle: Polizei