ROMMERSDORF – Kulturgenuss trotz Sommerhitze – Viel Lob für städtische „Kultur 67+“ in der Abtei Rommersdorf

Auch hochsommerliche Temperaturen konnten der guten Stimmung bei den beiden Kulturveranstaltungen der Neuwieder „Veranstaltungen 67+“ in der Abtei Rommersdorf nichts anhaben. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher genossen sowohl das Kabarett mit Alice Hoffmann im Englischen Garten als auch die Lesung mit Ulrike Kriener und Georg Weber in der Abteikirche. Viele Gäste lobten im Anschluss nicht nur das abwechslungsreiche Programm, sondern auch die gelungene Organisation.

Damit die Besucher einen angenehmen Tag genießen konnten, hatte sich das Team um Susanne Thiele vom Amt für Stadtmarketing, die die Reihe für ältere Neuwiederinnen und Neuwieder organisiert, auf die außergewöhnliche Wetterlage eingestellt und zahlreiche Maßnahmen getroffen. Sonnenhüte, Fächer und Kühlsprays sorgten für willkommene Erfrischung. Dank des Shuttle-Services von der Stiftsstraße zum Veranstaltungsort musste niemand längere Wege in der prallen Sonne zurücklegen. Im Englischen Garten fanden für den Auftritt von Alice Hoffmann alle Gäste dann schattige Plätze unter den Bäumen. Zur Begrüßung erhielten sie ein kostenfreies Kaltgetränk, weitere Erfrischungen bot das Catering von Veranstaltungsservice Jürgen Kraus an. Im Anschluss konnten sich die Gäste dann mit frisch gegrillten Würstchen stärken. Auch bei der abendlichen Lesung mit Ulrike Kriener und Georg Weber stand das Wohl der Besucher im Mittelpunkt. Vor Beginn der Veranstaltung und während der Pause nutzten viele Gäste den Englischen Garten, um sich bei kühlen Getränken die Beine in der schönen Anlage zu vertreten. Auch in der Abteikirche wurden Fächer verteilt, die dankbar angenommen wurden.

„Wir freuen uns sehr über die vielen positiven Rückmeldungen zum Programm und zum Ablauf des Tages“, berichtet Susanne Thiele vom Amt für Stadtmarketing. „Es war schön zu erleben, dass die Gäste den Tag trotz der hohen Temperaturen in so guter Atmosphäre genießen konnten.“ beide Fotos: Wolfgang Hartmann