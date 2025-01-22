KREIS NEUWIED – Sorgfältig mit Fließgewässer-Reserven umgehen – Kreis-Umweltreferat warnt: Wasserentnahme belastet Gewässer – Trockenheit und Hitze lassen Gewässer (ver)schwinden

„Bitte verzichten Sie bis auf Weiteres auf eine Wasserentnahme aus unseren Fließgewässern!“ Der Appell von Landrat Achim Hallerbach einen Hintergrund, der auf den Namen „Trockenheit“ hört.

Fehlende Niederschläge und hohe Temperaturen bilden nicht nur für alles, was grünt und blüht, eine ungute Kombination. Auch die heimischen Gewässer sind von entsprechenden klimatischen Bedingungen betroffen. So haben sinkende Wasserstände und hohe Verdunstungsraten gravierend negative Auswirkungen auf alle Pflanzen und Tiere, die auf den Lebensraum am und im Gewässer angewiesen sind. Darauf macht das Umweltreferat der Kreisverwaltung Neuwied aufmerksam. Bereits jetzt sind kleinere Bäche teilweise ausgetrocknet oder bestehen nur noch aus Rinnsalen.

Sollte sich die Wetterlage weiter verschärfen, behält sich die Untere Wasserbehörde den Erlass einer befristeten Allgemeinverfügung zur Untersagung der Entnahme von Wasser im Rahmen des Eigentümer-, Gemein- und Anliegergebrauchs an allen Oberflächengewässern im Landkreis Neuwied vor.

Für weitere Informationen und Rückfragen steht die Untere Wasserbehörde der Kreisverwaltung Neuwied telefonisch unter 02631/ 803-381 oder 02631/ 803-296 gerne zur Verfügung.

Foto: Sinkende Wasserstände und hohe Verdunstungsraten haben gravierend negative Auswirkungen auf alle Pflanzen und Tiere, die auf den Lebensraum am und im Gewässer angewiesen sind. Darauf macht das Umweltreferat der Kreisverwaltung Neuwied aufmerksam. Foto: Martin Boden / Kreisverwaltung Neuwied