STADT NEUWIED – HSV Neuwied verteidigt den Deichstadtpokal – Elfmeterschießen krönt spannende Fußballwoche in Engers

Der Deichstadtpokal bleibt in den Händen des Heimatsportvereins Neuwied. Im Finale des traditionsreichen Fußballturniers setzte sich der HSV gegen den SSV Heimbach-Weis nach einem 1:1 in der regulären Spielzeit mit 6:4 im Elfmeterschießen durch und verteidigte damit erfolgreich seinen Titel. Der FV Engers begrüßte als Gastgeber der 54. Auflage die Mannschaften und Zuschauer auf dem heimischen Kunstrasenplatz.

Zum Auftakt des Finaltags zeigten die C-Juniorinnen des 1. FFC Neuwied und des SV Rengsdorf ein engagiertes Freundschaftsspiel. Die Neuwiederinnen entschieden die Begegnung mit 1:0 für sich. Im anschließenden Spiel um Platz drei setzte sich die zweite Mannschaft des FV Engers ebenfalls im Elfmeterschießen mit 5:3 gegen den VfL Wied Niederbieber durch.

Bereits seit 1971 zählt der Deichstadtpokal zu den festen Größen im Neuwieder Sportkalender. Zwölf Mannschaften kämpften in diesem Jahr um den begehrten Pokal. Das städtische Amt für Schule und Sport organisierte den Wettbewerb gemeinsam mit dem FV Engers. „Mein herzlicher Dank gilt dem FV Engers als hervorragendem Ausrichter sowie allen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, den Sponsoren, Unterstützern und Schiedsrichtern. Sie haben den Deichstadtpokal erneut zu einem tollen Fußballerlebnis gemacht“, würdigt Bürgermeister Peter Jung.