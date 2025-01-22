ALTENKIRCHEN – Für pflegende Angehörige – Infoabend zur Gründung einer Selbsthilfegruppe in Altenkirchen.

Pflegende Angehörige leisten täglich sehr viel, oft unter hoher körperlicher und seelischer Belastung. Um sich auszutauschen, gegenseitig zu unterstützen und wertvolle Erfahrungen zu teilen, soll eine Pflegeselbsthilfegruppe gegründet werden. Darauf weist die Kreisverwaltung hin. Interessierte sind zu einer Informationsveranstaltung eingeladen für Donnerstag, 23. Juli, 19 Uhr, in die Kreisverwaltung (Parkstraße 1, Altenkirchen). Bei der Veranstaltung werden die Idee und die Möglichkeiten einer Selbsthilfegruppe vorgestellt. Außerdem besteht Gelegenheit, Fragen zu stellen und sich mit anderen Betroffenen auszutauschen. Auch betreute Personen sind zur Teilnahme eingeladen, soweit möglich. Die Teilnahme ist kostenlos und unverbindlich. Anmeldungen werden erbeten, Kontakt: Anja Weber, Kreisverwaltung Altenkirchen, Tel.: 02681 812457, E-Mail: anja.weber@kreis-ak.de.