BÜCHEL – Schwerer Verkehrsunfall auf der B 259 bei Büchel – Motorradfahrer schwer verletzt

Montag, den 13.07.2026 kam es gegen 13:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B 259 zwischen Ulmen und Büchel. Ein 63 Jahre alter Motorradfahrer aus der Schweiz, geriet, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, von der Fahrbahn ab, stürzte auf dem angrenzenden Radweg und verletzte sich schwer, aber nicht lebensgefährlich. Er wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Das Motorrad wurde durch einen Abschleppdienst abtransportiert. Quelle: Polizei