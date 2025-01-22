WIRGES – VG Wirges startet mit der Wir Westerwälder Unternehmensdatenbank – Gemeinsame Vermarktung des Wirtschaftsstandortes Region Westerwald

Die Gemeinschaftsinitiative Wir Westerwälder gAöR und die Verbandsgemeinde Wirges haben einen wichtigen Meilenstein für die regionale Wirtschaftsförderung gesetzt: Die Unternehmensdatenbank Westerwald wurde neu auf der Homepage der VG Wirges implementiert und damit in einer weiteren Verbandsgemeinde regional eingebunden.

Über das Portal www.wir-westerwaelder.de können sich Unternehmen mit Firmensitz in den drei kooperierenden Landkreisen Altenkirchen, Neuwied und Westerwaldkreis weiterhin kostenfrei mit einem umfangreichen Profil – inklusive Text, Bild und Video – in die Unternehmensdatenbank Westerwald eintragen.

„Den Unternehmen der Region einen weiteren Mehrwert zu bieten, sie zu unterstützen und sie sichtbarer zu machen, das ist ein zentrales Anliegen der Unternehmensdatenbank in unserem gemeinsamen Portal für die Region“, betonen die Landräte der drei kooperierenden Kreise Dr. Peter Enders (Altenkirchen), Achim Hallerbach (Neuwied) sowie die Erste Kreisbeigeordnete Gabriele Wieland (Westerwaldkreis). „Die Datenbank ist ein starkes Instrument, um die Leistungsfähigkeit unserer heimischen Wirtschaft sichtbar zu machen und die Vernetzung über Kreis- und Verbandsgemeindegrenzen hinweg weiter auszubauen.“

Mit der Einbindung in der Verbandsgemeinde Wirges steht dort nun eine eigene, regionalisierte Suchmaske zur Verfügung. Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen können gezielt nach Betrieben aus der Verbandsgemeinde suchen und erhalten alle hinterlegten Informationen zu Produkten, Dienstleistungen, Ansprechpartnern und – sofern gepflegt – auch zu offenen Stellenangeboten.

„Wir haben die Unternehmensdatenbank sehr gerne auf unserer Internetseite integriert, um dadurch einen echten Mehrwert für unsere heimische Wirtschaft und für alle, die gezielt nach Unternehmen in der Verbandsgemeinde Wirges suchen, zu schaffen. Gleichzeitig stärken wir die regionale Vernetzung und machen die Vielfalt und Leistungsfähigkeit unserer Betriebe noch sichtbarer. Ich freue mich, dass wir als Verbandsgemeinde Teil dieser gemeinsamen Initiative sind und damit den Wirtschaftsstandort Westerwald aktiv unterstützen“, sagt Bürgermeisterin Alexandra Marzi.

Das Hüter Einkaufszentrum mit dem Rewe Center ist wie viele weitere Betriebe der VG bereits seit Längerem in der Unternehmensdatenbank als Westerwälder Betrieb verzeichnet. Frisch hinzugekommen ist der neueröffnete Aladin Shop in der Hüter Einkaufspassage.

„Je vollständiger der eigene Eintrag gestaltet ist, desto eher wird man als Unternehmen mit seinem Angebot auch gefunden. Die Unternehmen können ihre Daten jederzeit selbst pflegen und aktuell halten. So bleibt die Datenbank lebendig und attraktiv für Suchende“, erläutert Sandra Köster, Vorständin der Wir Westerwälder gAöR.

Die Zusammenarbeit zwischen der Wir Westerwälder gAöR und der Verbandsgemeinde Wirges reiht sich in eine wachsende Zahl von Verbandsgemeinden ein, die die Unternehmensdatenbank Westerwald bereits in ihre Internetauftritte eingebunden haben. Ziel ist es, diese Erfolgsgeschichte fortzusetzen und die Datenbank schrittweise in weiteren Verbandsgemeinden zu integrieren.

„Wir laden ausdrücklich weitere Verbandsgemeinden ein, diesen Weg gemeinsam mit uns zu gehen und die Unternehmensdatenbank Westerwald auf ihren Internetseiten zu platzieren“, so die drei Landräte. „So entsteht ein flächendeckendes, starkes Schaufenster der Wirtschaft im Westerwald.“

Bereits heute sind über 1.500 Unternehmen aus den drei Landkreisen in der Datenbank vertreten. Die kostenfreie Eintragung ist unter www.wir-westerwaelder.de/starke-unternehmen möglich.

Das Regionalportal wir-westerwaelder.de bietet darüber hinaus vielfältige Informationen für Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen, unter anderem eine regionale Stellenbörse sowie täglich aktuelle Hinweise zu Aktionen und Veranstaltungen – mit dem Ziel, aktiv zur positiven Entwicklung des Westerwalds beizutragen. Foto: VG Wirges / Silja Götte