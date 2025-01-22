ROHRBACH – Tödlicher Verkehrsunfall nach Auffahren auf Stauende auf der A 65/ Rohrbach

Donnerstagmittag gegen 12:30 Uhr kam es auf der A 65, in Fahrtrichtung Ludwigshafen, zwischen den Anschlussstellen Kandel-Nord und Rohrbach, zu einem Verkehrsunfall zwischen insgesamt vier Fahrzeugen. Im Bereich eines verkehrsbedingten Stauende vor dem Baustellenbereich kam es zur Kollision zwischen drei PKW und einem LKW. Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Nach bisherigem Stand der Polizei fuhr ein Ford, auf einen Hyundai auf, der durch den Aufprall auf den davor befindlichen Audi, und dieser auf einen davor befindlichen LKW geschoben wurde. Durch den Aufprall wurden die jeweiligen Fahrzeuginsassen verletzt. Der 33-jährige Fahrer des Fords und die 28-jährige Fahrerin des Audis wurden schwer verletzt und nach der notärztlichen Erstversorgung in Krankenhäuser gebracht. Der 37-jährige Fahrer des Hyundai erlag seinen schwerwiegenden Verletzungen im Krankenhaus. Der 72-jährige Beifahrer wurde aufgrund der Schwere der Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in eine Fachklinik geflogen. Die Gesamtschadenshöhe beträgt circa 100.000 Euro. Zur Unfallaufnahme musste die A 65 für circa fünf Stunden gesperrt werden. Zeugen, die den Unfallhergang beobachten konnten, sollen sich bitte mit der Polizei Wörth unter 07271 92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung setzen. Quelle Polizei