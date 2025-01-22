ALTENKIRCHEN – Freundeskreis Altenkirchen-Tarbes – Deutsch-Französische Wanderwoche – Wandern – Kultur – Geschichte

Unter diesem Motto begegnen sich der Freundeskreis Altenkirchen–Tarbes und der Partnerverein Rando65 Tarbes (beheimatet am Fuße der Pyrenäen) vom 24. bis 31. August 2025 im saarländischen Merzig-Weiler.

Auf dem Programm stehen vier abwechslungsreiche Wandertage, darunter Touren wie der Panoramaweg Perl, das Traumschleifchen Villa Borg, die Garten-Wellness-Runde und Tafeltour in Losheim, der Kasteler Felsenpfad, der Cloefpfad sowie die Traumschleife Weitblick.

Ergänzt wird das Wanderangebot durch ein vielseitiges Kultur- und Geschichtsprogramm: Stadtführungen in Trier und Merzig, ein gemeinsamer Besuch mit Führung in Schengen und der Völklinger Hütte, Besichtigungen in Saarburg und Saarlouis sowie ein Aufstieg zum Saarpolygon in Ensdorf.

Ziel des Projekts ist es, die deutsch-französische Partnerschaft langfristig zu pflegen und zu stärken. Durch persönliche Begegnungen und gemeinsame Aktivitäten sollen das Miteinander und die Freundschaft zwischen den Mitgliedern beider Vereine intensiviert und vertieft werden. Darüber hinaus dient die Woche dem gegenseitigen Kennenlernen der Schönheiten beider Regionen – ein Beitrag zur Förderung der deutsch-französischen Freundschaft im Sinne eines vereinten Europas.