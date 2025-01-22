GLADBACH – Gladbach feiert Kirmes – Verkehr wird umgeleitet

In Gladbach hat das Warten bald ein Ende, denn ab Freitag, 15. August, wird der Neuwieder Stadtteil endlich wieder vier Tage lang vom bunten Kirmestreiben beherrscht. Damit für die ausgiebigen Feierlichkeiten auch genug Platz zur Verfügung steht, muss für den Zeitraum des Volksfestes in den regulären Verkehr eingegriffen werden. Betroffen ist insbesondere die Straße „An der Marienkirche“, die von Dienstag, 12. August, 9 Uhr bis Mittwoch, 20. August, 18 Uhr zwischen der Einmündung in die „Pablo-Picasso-Straße“ und dem Kreisel für den Durchfahrtsverkehr voll gesperrt wird. Eine ausgeschilderte Umleitungsstrecke führt über die „Pablo-Picasso-Straße“, „Rommersdorfer Straße“, „Rubensstraße“, „Renoirstraße“ und „Weingartenstraße“. Der Kreisel bleibt mit einer Ausnahme den gesamten Kirmeszeitraum über befahrbar: Am Sonntag, 17. August, wird er für die „Kreiselspiele“ von 15 bis 18 Uhr gesperrt. Während der Kirmes wird in der Rubensstraße auf Höhe des Getränkemarktes beidseitig eine Ersatzhaltestelle für den ÖPNV eingerichtet. Im Zeitraum der zusätzlichen Verkehrseinschränkung durch die „Kreiselspiele“ am Sonntag wird eine Bedarfshaltestelle in der Pablo-Picasso-Straße Höhe Gemeindehaus angefahren. In Teilen der Rubensstraße und der Rommersdorfer Straße gelten während der Kirmes zudem Halteverbote.