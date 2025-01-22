A K T U E L L – BIRNBACH – B 8 – Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen in 57612 Birnbach auf der B 8

Donnerstagnachmittag, 07. August 2025, gegen 16.10 Uhr ereignete sich in der Ortslage Birnbach im Kreuzungsbereich Kölner Straße (B 8) und Kirchstraße ein Verkehrsunfall unter der Beteiligung zweier Fahrzeuge. Aufgrund erheblichen Austrittes von Betriebsstoffen ist ebenfalls die Feuerwehr im Einsatz. Die Unfallaufnahme und die Reinigung der Fahrbahn dauern derzeit an. Die B 8 (Kölner Straße) ist bis zur Beendigung der Maßnahmen gesperrt. Quelle Polizei