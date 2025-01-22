DAADEN – Demokratie heißt Dialog: Bätzing-Lichtenthäler lädt zum Austausch ein

„Demokratie heißt Dialog“: Unter diesem Motto sind die Abgeordneten der SPD-Landtagsfraktion schon seit einigen Monaten in ganz Rheinland-Pfalz unterwegs, um auf Marktplätzen, in Innenstädten und im Dorfkern mit den Menschen im Land in den Meinungsaustausch zu kommen. Mit dem Demokratie-Bus, einem kleinen Info-Stand und Informationen zur parlamentarischen Arbeit der SPD-Landtagsfraktion sowie den parlamentarischen Themen im Landtag macht auch die heimische Abgeordnete Sabine Bätzing-Lichtenthäler am Freitag, dem 15. August von 16 bis 17:30 Uhr am Edeka in Daaden Station. Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen zum Austausch über die parlamentarische Arbeit der SPD-Landtagsfraktion und deren konkreten Auswirkungen vor Ort. „Ich freue mich sehr auf den Dialog vor Ort und möchte einfach so oft wie möglich Gelegenheit geben mitzureden, Wünsche und Anliegen zu formulieren und zuzuhören“, sagt die SPD-Abgeordnete, die sich auf den Termin und einen intensiven Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern freut. „Demokratie lebt vom Mitreden, vom Miteinander, vom Mitmachen – Demokratie bedeutet, immer im Dialog zu bleiben.“